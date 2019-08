Wenn es an den Aktienmärkten nach unten geht, dann meist schnell. Das zeigt sich auch jetzt - der DAX hat innerhalb von drei Wochen gut 1.000 Punkte verloren. Diese Woche wurde ein Tiefstwert nach dem anderen unterboten. Erst zum Wochenende gab es positive Signale: Der Dax schloss am Freitag mit 1,3 Prozent im Plus bei 11.563 Punkten.

