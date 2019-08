Das südamerikanische Land kämpft mit Staatsschulden und politischen Problemen. Auf dem neuen Finanzminister ruhen große Hoffnungen.

In Argentinien tauscht Präsident Mauricio Macri mitten in der Wirtschaftskrise seinen Finanzminister aus. Amtsinhaber Nicolas Dujovne räumte am Wochenende zweieinhalb Monate vor der Präsidentenwahl seinen Posten. Der Schritt folgt auf eine Woche voller Hiobsbotschaften für die Regierung. Nach Macris Schlappe bei einem wichtigen Stimmungstest für die Wahl Ende Oktober kollabierten die Börse und die Landeswährung Peso. Daraufhin wurde die Kreditwürdigkeit des mit Schuldenproblemen kämpfenden Landes herabgestuft. Der derzeitige Favorit auf den Sieg bei der Präsidentschaftswahl, Alberto Fernandez, sagte, sein Land müsse den 57 Milliarden Dollar schweren Hilfskredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) neu aushandeln.

Dujovne gab seinen Rücktritt in einem Schreiben an den Präsidenten bekannt. Sein Nachfolger soll Hernan Lacunza werden, derzeit Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, wie aus Regierungskreisen verlautete. Früher war Lacunza unter anderem in führender Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...