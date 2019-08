Wasserstoff ist in letzter Zeit stärker in den Fokus gerückt - allerdings hinkt die Antriebsart mit Brennstoffzellen noch stark hinterher. Damit sich das ändert und Wasserstoffautos das Elektrofahrzeug einholen, muss noch einiges geschehen.? Wasserstoff kann vielfältig eingesetzt werden? Autos mit Brennstoffzellen hinken noch hinterher? Aktien von Wasserstoff-Unternehmen rücken immer mehr in den FokusAuf dem diesjährigen G20-Treffen wurde unter anderem Wasserstoff in den Mittelpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...