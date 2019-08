Die Türkische Lira konnte in den vergangenen Monaten, trotz Entlassung des Notenbankpräsidenten, lockerer Geldpolitik und Zinssenkung, stetig an Wert gewinnen. Zum Anfang der letzten Woche fiel die Lira allerdings wieder zurück.? Globale Unsicherheit belastet die Lira? Geldpolitik wird von der türkischen Politik beeinflusst? Auch für andere Schwellenland-Währungen ging es abwärtsObwohl am vergangenen Montag Feiertag in der Türkei war und somit keine Konjunkturdaten auf dem Plan ...

