Der amerikanische Energiekonzern MGE Energy Inc. (ISIN: US55277P1049, NASDAQ: MGEE) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,3525 US-Dollar ausschütten. Damit steigert das Unternehmen die Dividende um 4,4 Prozent und das 44. Jahr in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig insgesamt 1,41 US-Dollar je Aktie ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 75,46 US-Dollar (Stand: 16. August 2019) einer Dividendenrendite ...

