Mit der Übernahme von mehr als 100 Mitarbeitern eines ehemaligen Konkurrenten, der in Insolvenz ging, wird Datagroup mit geschätzt 320/330 Mio. Euro Umsatz eine kleine SAP. Dazu kommt ein original SAP-Mitarbeiter ins Management. Die Börse belohnte dies am Freitag mit 3,7 % Tagesgewinn, doch das ist noch nicht alles. Eine interessante Gelegenheit, in diesem Sog der Konsolidierung im deutschen Softwaremarkt in Stellung zu gehen.



