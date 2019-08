BLKB lanciert mit ZKB Tracker-Zertifikat auf nachhaltigen, regionalen Aktienkorb

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) lanciert zusammen mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) am 19. September 2019 ein Tracker-Zertifikat auf einen regionalen Aktienkorb, der die Ausschlusskriterien der BLKB bezüglich Nachhaltigkeit erfüllt und die ESG-Kriterien (ökologische, soziale und Corporate-Governance-Kriterien) der Bank berücksichtigt. Das ZKB-Zertifikat auf den «BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket» ermöglicht eine breit diversifizierte, nachhaltige Investition in die grössten börsenkotierten Unternehmen in der Region Nordwestschweiz.

Liestal, 19. August 2019

Mit dem Zertifikat auf den «BLKB iQ Responsible Regio Basel Basket» ergänzt die BLKB ihr nachhaltiges Angebot in der Vermögensberatung. Das Zertifikat investiert in bis zu 18 börsenkotierte Unternehmen, die in der Region Nordwestschweiz tätig sind und zum Wohlstand in der Region beitragen. Bei der Zusammenstellung des Baskets werden die BLKB-Ausschlusskriterien bezüglich Nachhaltigkeit sowie ökologische, soziale und Unternehmensführungs-Aspekte berücksichtigt.

Das Zertifikat eignet sich als ergänzende Anlage in einem diversifizierten Portfolio. Es richtet sich an Anlegerinnen und Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens sechs bis acht Jahren, die von der Dynamik und den Zukunftsperspektiven der Wirtschaftsregion Nordwestschweiz profitieren wollen und gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit legen. Das Zertifikat kann bis 18. September 2019 kostenlos gezeichnet werden.

Die BLKB bekennt sich auch in der Vermögensberatung zur Zukunftsorientierung. Mit der Erweiterung ihrer nachhaltigen Anlagepalette stärkt sie ihre Position als zukunftsorientierte und nachhaltige Anlagebank.

Weitere Informationen zum Tracker-Zertifikat sowie zur Nachhaltigkeit bei der BLKB finden Sie auf

auf www.blkb.ch/regio-basel-basket und www.blkb.ch/nachhaltig.

Alle Angaben eignen sich zu Informationszwecken und ersetzen nicht die Beratung, einen Anlagevorschlag oder eine Empfehlung der BLKB.

Die für dieses Produkt originalen und einzig massgebenden Bedingungen (Final Terms) der Emittentin sowie der vereinfachte bzw. Kotierungsprospekt, welcher eine Produktbeschreibung, Angaben zu Gewinn- und Verlustaussichten sowie bedeutenden Risiken für Anleger enthält, sind bei der BLKB, Rheinstrasse 7, 4410 Liestal erhältlich.

Das Term Sheet, Quartalsberichte, Informationen zum aktuellen Basket-Inhalt sowie weitere praktische Informationen, einschliesslich der aktuellsten Preise, können in Deutsch unter www.blkb.ch kostenlos abgerufen werden.

