Basler Versicherungen verlängern Sponsoringvertrag mit der Baloise Session

Basel, 19. August 2019. Im Rahmen ihrer nationalen Sponsoring-Ausrichtung im Bereich der Musik verpflichten sich die Basler Versicherungen für weitere fünf Jahre (2021-2025) als Presenting Sponsor der Baloise Session. Unter dem Label «Baloise goes Music» werden die bereits erfolgreich etablierten Veranstaltungs-Formate der Basler Versicherungen im Bereich der Musik weitergeführt.

Die Baloise und die Baloise Bank SoBa engagieren sich bereits seit über 20 Jahren im Bereich der Musik und rücken diese nun weiter ins Zentrum ihrer Sponsoring-Ausrichtung. Mit dem langfristig angelegten Vertrag als Presenting Sponsor des Musikfestivals Baloise Session mit seiner intimen Clubtischatmosphäre bei Kerzenlicht bekennt sich die Baloise einmal mehr zu ihrem musikalischen Engagement. "Musik lässt Menschen zusammenkommen und bringt Emotionen zum Ausdruck. Wir sind stolz, mit «Baloise goes Music» zur musikalischen Vielfalt in der Schweiz

beizutragen und jährlich über 20'000 Konzertbesucher auf emotionale Art und Weise anzusprechen", so Michael Müller, CEO der Basler Versicherungen Schweiz.

Unter dem Label «Baloise goes Music» engagieren sich die Basler Versicherungen als Presenting Sponsor bei der Baloise Session und haben im Rahmen des Festivals die «Baloise Exclusive» - ein für Baloise-Kunden reserviertes Einzelevent - sowie die schweizweite Konzerttournee «Baloise on Tour» wie auch das Baloise-Konzert für Mitarbeitende «Baloise Only» lanciert und über die letzten Jahre erfolgreich etabliert.

"Musik spielt bei den Basler Versicherungen nicht nur im Bereich des Sponsorings eine zentrale Rolle, sondern findet sich als Kernelement in unserer Werbung wieder", so Marc Hallauer, Leiter Marketing & E-Commerce bei den Basler Versicherungen. Jüngstes Beispiel dafür ist unser Marken- und Imagespot zum Thema «Basler Versicherungen und Baloise Bank SoBa: Zusammen einfach besser», bei welchem der Song «It takes two» von Marvin Gaye und Tim Weston eine tragende Rolle einnimmt.

"Wir freuen uns, mit den Basler Versicherungen einen Presenting Sponsor zu haben, welcher sein Engagement im Bereich der Musik langfristig breit abstützt und durchgängig umsetzt" so Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session. Stephan Werthmüller, Verwaltungsratspräsident der Session Basel, ergänzt: "Die Verlängerung des Sponsoringvertrages mit den Basler Versicherungen ist Zeichen von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung und gelebter Partnerschaft".

Über die Baloise Session

Seit 34 Jahren treten jeden Herbst nationale und internationale Topstars an der BALOISE SESSION auf. Rund 20'000 Musikliebhaber besuchen die Konzertabende in der Event Halle der Messe Basel mit je nur 1'500 Sitzplätzen. Der intime Rahmen, die besondere Clubtischbestuhlung und die Nähe zu den Stars machen den Konzertbesuch zu einem Musikerlebnis. Die Konzerte werden teilweise live übertragen und zudem auf allen fünf Kontinenten zeitverzögert ausgestrahlt. Die 34. Ausgabe der BALOISE SESSION findet vom 12. bis 31. Oktober 2019 statt. Das diesjährige Programm wird am 21. August veröffentlicht. Der Vorverkauf startet am 28. August.

Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa agieren gemeinsam als fokussierter Finanzdienstleister, eine Kombination von Versicherung und Bank. Sie sind in der Schweiz führend bei integrierten Lösungen für Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung für Privatkunden sowie kleinere und mittlere Unternehmen. Die Basler zählt rund 3'300 Mitarbeitende. Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa sind Teil der Baloise Group mit Sitz in Basel. Die Aktie der Baloise ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Baloise Group beschäftigt rund 7'200 Mitarbeitende.