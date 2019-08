NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO AUSTRALIA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

DSV schliesst Übernahme von Panalpina ab

DSV A/S (DSV) erwartet, dass das angekündigte öffentliche Tauschangebot für alle im Umlauf befindlichen Aktien der Panalpina Welttransport (Holding) AG (Panalpina) heute vollzogen wird. Der Vollzug wird heute während des Tages gemäss den Bestimmungen des Schweizer Marktes abgewickelt. Siehe auch die DSV Ankündigung Nr. 741 vom 1. April 2019.

Panalpina gehört mit rund 14 500 Angestellten in 70 Ländern zu den weltweit führenden Anbietern von Supply-Chain-Lösungen. Dank dem Zusammenschluss mit DSV entsteht eines der grössten Transport- und Logistikunternehmen der Welt mit einem Pro-forma-Umsatz von rund DKK 118 Milliarden und einer Belegschaft von 60 000 Angestellten in 90 Ländern.

Jens Bjørn Andersen, CEO von DSV A/S: "Wir freuen uns, die Kunden, Angestellten und Aktionäre von Panalpina bei DSV willkommen zu heissen. Unsere beiden Unternehmen werden gemeinsam mehr erreichen und für unsere Stakeholder einen noch grösseren Mehrwert schaffen. Mit dem Abschluss dieser Transaktion beginnt der Integrationsprozess. Wir setzen alles daran, unseren Kunden während dieser Zeit weiterhin den gewohnt hochstehenden Service zu bieten, auf den sie sich verlassen."

Vorbehaltlich der Zustimmung an einer ausserordentlichen Generalversammlung wird DSV A/S ihren eingetragenen Namen in "DSV Panalpina A/S" ändern. Im Laufe der Integration werden alle operativen Tätigkeiten sowie die Tätigkeiten der Tochtergesellschaften unter der Marke und dem Namen DSV zusammengefasst.

Entsprechend dem öffentlichen Tauschangebot erhalten Panalpina-Aktionäre heute für jede Panalpina-Aktie 2,375 DSV-Aktien (mit einem Nennwert von DKK 1 pro Aktie). Bruchteile von DSV-Aktien werden bar ausgezahlt. Nach Vollzug der Transaktion beabsichtigt DSV, Panalpina bei der SIX Swiss Exchange um Dekotierung der Panalpina-Aktien anzuhalten und DSV wird gemäss Artikel 137 FinfraG rechtliche Schritte einleiten, um die restlichen 1,56% Panalpina-Aktien für kraftlos erklären zu lassen. Weiter soll Panalpina gemäss Absicht von DSV beantragen, von Publizitätspflichten der SIX Exchange befreit zu werden.

Mit dem Abschluss der heutigen Transaktion werden die angekündigten Wechsel im Panalpina-Verwaltungsrat erfolgen: Mit Kurt Kokhauge Larsen als Präsident und Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund und Thomas Stig Plenborg als Mitgliedern des Panalpina-Verwaltungsrats wird DSV die vollständige Kontrolle über Panalpina übernehmen. DSV sieht vor, dass Panalpina Jens Bjørn Andersen und Jens H. Lund als CEO bzw. CFO von Panalpina einsetzt, die damit Stefan Karlen und Robert Erni ablösen. Der Verwaltungsrat von Panalpina dankt Stefan Karlen und Robert Erni für ihre lange und loyale Tätigkeit für Panalpina und insbesondere auch für ihre offene und konstruktive Haltung bei der Vorbereitung von Geschäft und Belegschaft für den anstehenden Zusammenschluss mit DSV in den letzten Monaten. Karlen und Erni werden weiterhin als Mitglieder des Integrationskomitees dienen, zusammen mit Andersen und Lund.

Ohne Berücksichtigung von IFRS 16 beträgt der Unternehmenswert der Transaktion ungefähr CHF 5,1 Milliarden (DKK 35,1 Milliarden). Unter Berücksichtigung von IFRS 16 beträgt der Unternehmenswert der Transaktion ungefähr CHF 5,4 Milliarden (DKK 37,0 Milliarden).

DSV erwartet, jährliche Kostensynergien von rund DKK 2 200 Millionen zu erzielen. 2022 sollen die Synergien einen Ganzjahreseffekt erreichen und hauptsächlich aus der Konsolidierung von Betrieben, Logistikanlagen, Verwaltungs- und IT-Infrastrukturen stammen.

Die Transaktions- und Integrationskosten entsprechen in der Regel den Kostensynergien für ein Jahr und werden während der Integrationsphase in der Erfolgsrechnung als Sonderposten ausgewiesen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Transaktion bis 2021 einen positiven Beitrag zum Ergebnis (verwässert und bereinigt) liefern wird. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet DSV damit, dass die operative Gewinnmarge der zusammengeschlossenen Gesellschaft auf das momentane Level der DSV Group angehoben wird. Langfristige Finanzziele werden im Laufe des Jahres 2020 bekanntgegeben.

Die erwarteten Kostensynergien und Integrationskosten basieren auf einer vorläufigen Schätzung. Eine aktualisierte Schätzung einschliesslich des voraussichtlichen Zeitplans für Synergien und Integrationskosten sowie einen Ausblick für 2019 werden zusammen mit der Zwischenberichterstattung von DSV für das dritte Quartal 2019 kommuniziert.

Infolge der Konsolidierung von Panalpina wird die Bekanntgabe des Ergebnisses für das dritte Quartal 2019 auf den 1. November 2019 verschoben.

Analystenkonferenz

DSV wird am 19. August 2019 um 9.30 Uhr MESZ eine Analystenkonferenz abhalten.

Am Konferenzgespräch teilnehmen (Voranmeldung erforderlich): Diese Option wird empfohlen, wenn Sie während der Fragerunde Fragen stellen wollen. Bitte melden Sie sich hier an.

Nehmen Sie per Webcast teil: Mit dieser Option sehen Sie die Präsentation, begleitet vom Livekommentar. Sie müssen sich nicht voranmelden, können aber während der Fragerunde keine Fragen stellen. Klicken Sie hier, um auf den Webcast zuzugreifen.

