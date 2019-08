Während die Risikoprämien am EUR CDS Markt auf Indexebene im vergangenen Wochenverlauf eine geringe Erholung (-5 BP iTRAXX Main, -7BP iTRAXX Crossover) aufwiesen, weiteten sich die Spreads (Option Adjusted) bei den von uns verfolgten EURKassabond-Benchmarkindizes etwas aus (+3 BP Investment Grade Non-Financials, +12 BP High-Yield, +2 BP Senior Finanicals, +4 BP Subordinated Financials). Dies dürfte jedoch vorwiegend im Zusammenhang mit den letzte Woche verzeichneten Rekordtiefstständen bei risikoarmen Staatsanleihen in Verbindung stehen. Denn ein ähnliches Bild zeichnete sich am EUR Credit-Markt bei höheren Qualitäten. So erreichten letzten Donnerstag dieRenditen von Investment Grade Non-Financials (0,26 %) als auch Senior Financials(0,04 %) Rekordtiefststände.Österreich: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...