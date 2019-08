Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 67 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit niedrigeren Gewinnschätzungen für den Chemieproduzenten reagiere er auf konjunkturelle Risiken, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Druck auf die Autoproduktion in China halte an und die Aufträge der Industrie in den USA signalisierten ein abnehmendes Vertrauen./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2019 / 16:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-08-19/08:18

ISIN: DE000BASF111