Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Valeo von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 21 Euro gesenkt. Wegen niedrigerer Schätzungen für die globale Autoproduktion senkte Analystin Gungun Verma in einer am Montag vorliegenden Studie die Prognosen für den operativen Gewinn (Ebit) des Zulieferers für die Jahre 2019 bis 2023 im Schnitt um 8 Prozent. Der Preisdruck der großen Automobilhersteller auf die Zulieferer dürfte deren Margen belasten./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 06:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-08-19/08:19

ISIN: FR0013176526