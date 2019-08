Zuletzt musste auch die PowerCell-Aktie im angeschlagenen Gesamtmarkt kräftig Federn lassen. Doch in der neuen Handelswoche könnte es frischen Schwung für die Papiere des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten geben. Denn die Zahlen zum zweiten Quartal 2019 stehen am 22. August auf der Agenda - es wird ein positives Ergebnis erwartet.Denn im zweiten Quartal dürften sich die Effekte des Bosch-Deals in der PowerCell-Bilanz niederschlagen. Denn Ende April 2019 wurde der Vertrag mit dem deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...