FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

9BT XFRA CA38149A1093 GOLDMONEY INC. 0.003 EUR

XFRA DE000HSH5ZR2 HCOB MZC 11 16/20 0.000 %

EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.271 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.061 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.063 EUR

M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.379 EUR

1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 0.117 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.113 EUR

2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.343 EUR

THK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD 0.013 EUR

S2B XFRA NO0010612450 SELVAAG BOLIG AS NK 2 0.201 EUR

DNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.235 EUR

2RC XFRA AU000000CCP3 CREDIT CORP. GROUP LTD. 0.220 EUR

S3P XFRA KYG7T16G1039 SAPIENS INTL DL-,01 0.199 EUR