FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.478 EUR

C029 XFRA LU0603946798 COMST.-SPI TR UCITS ETF I 2.079 EUR

C005 XFRA LU0603942888 COMSTAGE-SDAX UCITS ETF I 1.283 EUR

C003 XFRA LU0603933895 COMSTAGE-DIVDAX U.ETF I 0.984 EUR

XFRA DE000HSH4048 HCOB FZ P 2 15/21 0.000 %

C006 XFRA LU0650624025 COMST.-F.A.Z.IDX U.ETF I 0.673 EUR

E127 XFRA LU0635178014 COMS.-MSCI EM.M.T.U.ETF I 0.885 EUR

LXF6 XFRA LU0037079380 EB OEKO-AKTIENFONDS R 3.060 EUR

VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.280 EUR

E129 XFRA LU0860821874 COMS.-SP S.40IN.T.U.ETF I 2.635 EUR

TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.253 EUR

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.596 EUR

SWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.162 EUR

PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.307 EUR

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.330 EUR

BEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.099 EUR

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.045 EUR

XFRA DE000HSH4PE4 HCOB MZC 4 14/21 0.001 %

CUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 1.183 EUR

LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.560 EUR

AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.244 EUR

C054 XFRA LU0488317297 CS-FR EO STOXX 50 U.ETF I 1.021 EUR

C002 XFRA LU0488317024 COMST.-FR DAX UCITS ETF I 1.443 EUR

C023 XFRA LU0488316992 COMSTA.-HSCEI UCITS ETF I 0.380 EUR

C022 XFRA LU0488316729 COMSTAGE-HSI UCITS ETF I 0.934 EUR

8H81 XFRA LU0488316216 COMSTA.-FTSE100TR U.ETF I 2.778 EUR

C012 XFRA LU0488316133 COMSTAGE-S+P 500 U.ETF I 4.468 EUR

8530 XFRA LU0444607187 C.-IB.E.S.I-L.E-I.U.ETF I 1.299 EUR

8523 XFRA LU0444607005 C.IB.E.S.G.C.10+T.U.ETF I 6.558 EUR

8522 XFRA LU0444606965 C.I.E.S.G.C.5-10T.U.ETF I 1.344 EUR

8521 XFRA LU0444606882 C.IB.E.S.G.C.1-5T.U.ETF I 1.064 EUR

8520 XFRA LU0444606700 C.I.E.S.G.C.3M-2T.U.ETF I 0.684 EUR

X509 XFRA LU0444606619 C.IB.E.L.S.D.25+T.U.ETF I 5.154 EUR

X508 XFRA LU0444606536 C.IB.E.L.S.D.15+T.U.ETF I 4.155 EUR

X507 XFRA LU0444606452 C.I.E.L.S.D10-15T.U.ETF I 5.552 EUR