flatex Morning-news Silber: Die am Freitag vor allem in Europa und den USA steigenden ...

Die am Freitag vor allem in Europa und den USA steigenden Aktienmärkte führten zu leichten Abgaben bei Silber. Die Feinunze verlor im Vergleich zu ihrem zuletzt erreichten Zwischenhoch aber nicht sehr stark. Die globalen Silber-ETF-Bestände befinden sich mittlerweile so hoch, wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Mit weiter anheimzustellenden Zinssenkungen der US-Notenbank könnte Silber neben Gold weiter als sicherer Hafen zu bevorzugen sein.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom hier für die Analyse relevanten Zwischenhoch (altes Jahreshoch) vom 20. Februar 2019 von 16,22 US-Dollar bis zum letzten Verlaufstief des 28. Mai 2019 bei 14,29 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 17,41 US-Dollar, sowie bei den Projektionen von 17,70/18,15/18,60/18,88 und 19,34 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 16,95/16,67/16,22/15,76 und 15,48 US-Dollar in Betracht.

