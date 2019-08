Nach drei Verlustwochen in Folge könnte der DAX zumindest am Montag für gute Laune bei den Anlegern sorgen. Hoffnung macht, dass es angeblich Fortschritte bei den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen gibt. Zudem hat die Bundesregierung 50 Milliarden Euro für Konjunkturmaßnahmen in Aussicht gestellt, sollte die Krise schlimmer werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...