Ungeachtet der Kritik seitens der Politik, dass Amazon zu groß und zu mächtig wird, gibt das US-Unternehmen weiter Vollgas: Der E-Commerce-Gigant will in Indien seinen Dienst Prime Now für Essenslieferungen nutzen. Der Schritt ist sehr sinnvoll, weist der indische Delivery-Markt doch enorme Wachstumsraten auf.Mit dem neuen Service will Amazon im Laufe des kommenden Jahres starten, berichtet die Economic Times. Ein endgültiger Termin stehe noch nicht fest.Geplant seien Kooperationen mit Rebel Foods, ...

