Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss schwächte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) unterhalb des jüngsten Allzeithochs bei 179,66 ab, so die Analysten der Helaba.Solange sich die geopolitische Gemengelage aus Handelskonflikt und ohne Austrittsvereinbarung drohendem "Brexit" nicht aufhelle, dürften vermeintlich sichere Staatsanleihen aus EU-Kernländern aber gefragt bleiben. Zudem werde die insgesamt freundliche Tendenz des Futures durch das Chartbild auf Tagesbasis gestützt. So sei der steile Aufwärtstrend von Juli intakt und werde von einem hohen und ansteigenden ADX untermauert. Der RSI und die Stochastik würden jedoch auf die Möglichkeit von Gewinnmitnahmen hinweisen. Eine erste Haltemarke würden die Analysten am Juli-Aufwärtstrend bei 177,80 lokalisieren. Darunter würden die Bereiche um 176,96 und 175,93 weiteren Halt bieten. Die Trading-Range liege zwischen 178,00 und 179,00. ...

