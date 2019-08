Wien (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der US-Staatsanleihen bleiben ein Spielball der Nachrichtenlage im Handelskonflikt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die jüngste Ankündigung von Präsident Trump, neue Zölle auf chinesische Importe zu erheben, habe die Renditen regelrecht abstürzen lassen. Die Renditedifferenz zwischen der 10- und 2-jährigen Laufzeit sei auf den niedrigsten Wert seit 2007 gefallen und sei inzwischen beinahe negativ. Der Treiber sei hier vor allem die Sicherheitspräferenz ("flight to safety") vieler Anleger, die vor dem Hintergrund der multiplen globalen Krisenherde (Handelskonflikt, Brexit, Argentinien, Abwertung asiatischer Währungen, etc.) Zuflüsse in USD bzw. US-Staatsanleihen bewirke. Dies sorge offenbar aktuell vermehrt am mittel- bis langfristigen Segment der Zinskurve für Abwärtsdruck. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe notiere bereits unterhalb von 1,6%. Am kurzen Ende der US-Zinskurve sei der Renditerückgang hingegen deutlich schwächer ausgefallen. Die Marktteilnehmer hätten also trotz dieser Unsicherheit ihre Erwartungen bezüglich des Leitzinspfads nicht wesentlich verändert. ...

