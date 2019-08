Guten Morgen,diese Woche dürfte im Bann der Erwartungen an Fed-Chef Powell stehen. Diesen Freitag findet das jährliche Symposium in Jackson Hole, Wyoming, statt und Jerome Powell hält dort die Eröffnungsrede. In der Vergangenheit wurde dieses Event schon des öfteren seitens der unterschiedlichen Fed-Chefs für richtungsweisende Reden und Aussagen genutzt, zuletzt von Ben Bernanke, der im Rahmen dieser Veranstaltung das QE-Programm (Anleiheaufkaufprogramm) erläuterte.Die Wall Street wird die Ohren spitzen. Denn es sollte zumindest eine gewisse Klarheit darüber entstehen, ob der jüngste Zinsschritt nur als eine einmalige Steuerungsaktion oder als der Auftakt einer längeren Zinssenkungsphase zu werten ist. Bereits am Mittwoch wird die Agenda für das Symposium veröffentlicht, also wird diese Woche von Spekulationen um deren Inhalt geprägt sein. Je nachdem, was in Jackson Hole also zum Ausdruck kommt, entscheidet sich die unmittelbare Marktendenz der Wall Street.

Den vollständigen Artikel lesen ...