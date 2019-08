Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben zuversichtlich: Der Dax begann den Handel in der neuen Woche mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 11 678,47 Punkte und knüpfte damit an seinen 1,3-prozentigen Gewinn vom Freitag an. Positive Impulse kamen aus Fernost, wo die wichtigsten Börsen in Japan, China und Hongkong deutlich zulegten.

Der MDax , der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg am Montagmorgen um 0,91 Prozent auf 25 043,49 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 0,9 Prozent vor./edh/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

