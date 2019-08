Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben sowohl ihr Kursziel von 100 Euro als auch die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Caterers Do & Co bestätigt. Der RCB-Experte Christian Bader sieht im kürzlich vorgelegten Erstquartalsbericht 2019/20 ein starkes Ergebnis.

Unter anderem unterstrich Bader in seinem Kommentar den günstigen Aktienpreis am Markt. Auch könnten potenziell positive Nachrichten wegen Neugeschäften den Kurs des Papiers steigen lassen. In den folgenden Wochen werden die Gewinner der Ausschreibungen von BA, Iberia und Aer Lingus bekannt gegeben.

Die Do&Co-Aktien haben am Montagmorgen an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,50 Prozent bei 80,30 Euro eröffnet.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000818802