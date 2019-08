FRANKFURT (Dow Jones)--Die gestiegenen Risikobereitschaft der Investoren sorgt für Abgaben im Bund-Future zum Wochenstart. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 27 Ticks auf 178,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 178,75 Prozent und das Tagestief bei 178,55 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.506 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 136,06 Prozent.

Am Vormittag wird auf die Entwicklung der Verbraucherpreise Juli in der Eurozone geschaut. Eine erwartet schwache Inflation würde den EZB-Tauben in die Karten spielen. Die Teuerungsrate bewegt sich bereits seit Oktober 2018 deutlich unterhalb des EZB-Ziels und beschleunigte zuletzt sogar noch den Abwärtstrend. HSBC erwartet, dass die EZB im September den Einlagesatz von -40 Basispunkte auf -60 Basispunkte zurücknehmen wird und ab Januar 2020 wieder mit dem Nettoankauf von Wertpapieren beginnen wird.

August 19, 2019 02:52 ET (06:52 GMT)

