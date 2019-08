Koalition unter Führung von Vulcan sorgt für beispiellose Unterstützung für mehr Schutz von Haien und Rochen



Genf (ots/PRNewswire) - Auf der 18. Vertragsstaatenkonferenz (CoP) des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) vom 17. bis zum 28. August in Genf (Schweiz) wird über den Erhalt von 18 Arten von Haien und Rochen gesprochen.



Eine beispiellose Anzahl von Regierungen unterstützt neue Schutzmaßnahmen für 18 Arten von Haien und Rochen, deren Bestände durch internationalen Handel bedroht sind. Zwei Drittel der teilnehmenden führenden Regierungsmitglieder müssen aber für die vorgeschlagenen Maßnahmen stimmen, damit diese umgesetzt werden.



Eine Koalition von Organisationen hat sich zusammengetan, um diese Vorschläge auf der kommenden 18. CITES-Vertragsstaatenkonferenz zu unterstützen. Zu dieser Koalition gehören: Florida International University (FIU), Humane Society International, International Fund for Animal Welfare (IFAW), The Pew Charitable Trusts und Wildlife Conservation Society (WCS). Die Finanzierung und Verwaltung erfolgt durch Paul G. Allens Vulcan Inc. und den Shark Conservation Fund (SCF).



"Dieses Treffen stellt vermutlich unsere letzte Gelegenheit dar, die weltweite Dynamik zu erzeugen, um diese Haie und Rochen zu retten, bevor sie für immer verschwinden", sagte Luke Warwick, Direktor für Shark and Ray Conservation (Schutz von Haien und Rochen) der Wildlife Conservation Society für die Koalition von Partnern. "Wir sind über die beispiellose Unterstützung für diese Maßnahmen erfreut. Werden sie angenommen, sind Bemühungen möglich, den schädlichen globalen Handel von Haifischflossen und Fleisch unter Kontrolle zu bringen."



Der vorgeschlagene Schutz des Handels unter dem Titel CITES Anhang II für 18 Arten von Haien und Rochen umfasst sechs Arten großer Rhinobatidae, 10 Arten von Rhinidae sowie zwei Arten der Makohaie - eine Rekordzahl von Haien und Rochen für eine Vertragsstaatenkonferenz (CoP). In Kreisen, die sich dem Schutz von Haien widmen, herrscht Optimismus, da bereits mehr als 60 Regierungen formale Unterstützung für diese Vorschläge äußern.



Ca. 31 % der Arten von Haien und Rochen gelten als gefährdet und jährlich werden schätzungsweise 100 Millionen Haie getötet. Die Nachfrage nach Flossen, Fleisch, Lebertran und anderen Produkten sorgt weiterhin weltweit für den Rückgang der Bestände. Ca. 17 % des internationalen Handels mit Haifischflossen ist reguliert, was einige der am meisten gefährdeten Arten von Haien und Rochen außen vor lässt und geringe Steuerung der Bestände ihren Lebensräumen bedeutet.



"Die Aufnahme in das Washingtoner Artenschutzübereinkommen CITES bedeutet die Steuerung und Begrenzung dieses untragbaren weltweiten Handels von Flossen und Fleisch und wird die deutlichen Auswirkungen haben, die zum Schutz dieser Arten erforderlich sind", sagte Luke Warwick. "Wenn wir nicht jetzt handeln, werden wir diese Tierarten und die einzigartige und entscheidende Rolle, die sie im Ökosystem der Meere spielen, verlieren."



Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://citessharks.org/.



- Florida International University

- Humane Society International

- International Fund for Animal Welfare

- Shark Conservation Fund

- The Pew Charitable Trust

- Wildlife Conservation Society

