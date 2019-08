Der größte deutsche Spezialist für Autolicht (neben Bosch) muss zurückstecken. Der Rückbau der laufenden Lieferungen zum einen und der Aufbau der alternativen Technik für die E-mobility führt zu negativen Ergebnissen per 30.6.. Doch dies gilt für alle Zulieferer gleicher Art. Die daraufhin gesenkten Daumen einiger Analysten sind deshalb mit einem Fragezeichen zu versehen. 10 deutsche Zulieferer für den Autobau stecken in der gleichen Lage. Kaufkurse taxieren wir bei 31/33 Euro. Knapp 53 Euro war der Spitzenkurs.



