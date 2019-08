Der überraschende Rücktritt des Vapiano-Chefs Cornelius Everke hat den Kurs der Aktie am Montag schwer belastet. Der Titel fällt am frühen Montagmorgen über zwölf Prozent und markiert mit 3,80 Euro ein neues Rekordtief. Everkes Weggang hinterlässt viele Fragen. Die Schadensbegrenzung von Vapiano verpufft am Markt.Vapiano will die jetzige Strategie nicht ändern, gab die Kölner Restaurantkette bekannt. Der Ex-Ceo sehe das Unternehmen "in der derzeitigen Phase des strategischen Übergangs gut aufgestellt".

