Die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie befindet sich gegenwärtig in einer ordentlichen Korrektur. In einem zugegebenermaßen schwächeren Gesamtmarkt fiel die Aktie alleine seit Anfang August von 151,90 Euro auf das aktuelle Kursniveau von 138,65 Euro (16.08.2019, maßgeblich für alle Kurse). Immerhin ein sattes Minus von mehr als 8,5 %. Doch was sind die Gründe für diese schwächere Performance. Oder, besser gefragt, gibt es eigentlich Gründe für diese doch sehr durchwachsene Entwicklung? Definitiv ein paar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...