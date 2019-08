Nach dem Kurseinbruch von 1&1 Drillisch nach den Quartalszahlen am Donnerstag haben die Aktien am Montag diese Scharte wieder ausgewetzt. Mit einem Plus von 5,2 Prozent auf 25,26 Euro stiegen sie wieder auf das Niveau von vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts. Auch die Papiere des Mutterkonzerns United Internet setzten am Montag die Erholung fort mit einem Plus von 3,3 Prozent.

Das erste Halbjahr von 1&1 Drillisch sowie der gesenkte Jahresausblick hätten leicht enttäuscht, schrieb Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank. Operativ liefen die Geschäfte aber stabil und nach dem Kurssturz sei die Aktie wieder einen Kauf wert. Unsicherheiten bestünden noch mit Blick auf einen Rechtsstreit um sogenannte Vorleistungspreise und auf die Pläne des Mobilfunkanbieters für den Aufbau eines eigenen Netzes./bek/jha/

