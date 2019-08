Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Gemäß der am Freitag veröffentlichten vorläufigen Schätzung hat sich das Konsumentenvertrauen in den USA im August erheblich eingetrübt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Demnach sei der von der Universität von Michigan (UoM) erhobene Index von 98,4 auf nur noch 92,1 Punkte abgerutscht und habe damit das zweitniedrigste Niveau seit Ende 2016 markiert. Lediglich im Januar 2019 sei infolge des damaligen "government shutdown" ein noch tieferer Wert in diesem Zeitraum registriert worden. Das unerwartet schlechte Ergebnis (Marktkonsens: 97,2 Punkte) lasse darauf schließen, dass die US-Konsumenten erheblich stärker als angenommen von den jüngsten Verwerfungen an den Finanzmärkten beeinträchtigt würden. Dadurch erhöhe sich das Risiko, dass die bislang nur im Verarbeitenden Gewerbe zu beobachtende konjunkturelle Abkühlung in den USA auch auf andere Wirtschaftssektoren übergreife. ...

