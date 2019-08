Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Handelswoche sind die Rezessionsängste ins Kraut geschossen und vor allem die Rentenmärkte dies- und jenseits des Atlantiks konnten davon profitieren, so die Analysten der Helaba.Die europäische Minuszinswelt nehme immer dramatischere Ausmaße an. Angeheizt worden sei dies von EZB-Kommentaren, wonach die Geldpolitik mit einem neuen Stimulus lieber "überschießen" sollte als zu "unterschießen". Aus einer Chance-Risiko-Betrachtung heraus sei dies nachzuvollziehen, denn extreme Geldpolitik könne schnell zurückgeführt werden, falls Inflationstendenzen aufkommen sollten. Bremsen könne die Notenbank theoretisch immer und wirkungsvoll, beim Stimulieren der gesamtwirtschaftlichen Aktivität sei sie dagegen auf das Zusammenwirken verschiedenster Akteure angewiesen. "Man kann die Pferde zur Tränke führen, saufen müssen sie aber selbst." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...