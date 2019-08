... wird es bei der ElringKlinger AG (ISIN. DE0007856023) um die Krise zu bewältigen.

Nachdem der Konzern bereits im ersten Quartal einen Verlust melden musste, setzte sich die Serie - aufgrund steuerlicher Implikationen - im zweiten Quartal fort. Während die ElringKlinger AG ihren Umsatz im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2019 leicht steigern konnte - in einem rückläufigen Marktumfeld. erzielte der Konzern im zweiten Quartal 2019 einen Umsatzzuwachs von 0,8 % auf 434,1 Mio. EUR. Das um Währungseffekte und M&A-Aktivitäten bereinigte organische Umsatzwachstum lag zwischen April und Juni bei minus 0,3 %. Damit konnte ElringKlinger die Entwicklung der globalen Automobilproduktion von minus 5,3 % im selben Zeitraum um fünf Prozentpunkte übertreffen. Ergab sich beim Gewinn folgendes: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte im zweiten Quartal mit 39,0 Mio. EUR nicht das Vorjahresniveau (Q2 2018: 49,3 Mio. EUR). Hintergrund dafür war die vergleichweise hohe Kostenbasis, welche hauptsächlich durch die Markteintrübungen in Europa und China, die anhaltend hohe Nachfrage in Nordamerika sowie das Rohstoffpreisniveau getrieben wurde. Das operative Ergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT) vor Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation belief sich im zweiten Quartal 2019 auf 10,7 Mio. EUR (Q2 2018: 26,3 Mio. EUR). Die EBIT-Marge vor Kaufpreisallokation betrug somit 2,5 % (Q2 2018: 6,1 %). Steuerliche Effekte bewirkten, dass der Konzern im zweiten Quartal ein Ergebnis je Aktie von minus 14 Cent ausweist.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Gegenmittel?

Zuerst einmal reduzierte man die Jahresprognose und verschrieb sich der Effizienzsteigerung und der Kostenreduktion: "Die Rahmenbedingungen bleiben für die Automobilbranche weiterhin herausfordernd. Die wesentlichen Märkte in China, Nordamerika und Europa zeigen für das Gesamtjahr eine rückläufige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...