Original-Research: MPH Health Care AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MPH Health Care AG Unternehmen: MPH Health Care AG ISIN: DE000A0L1H32 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 8,96 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: 19.08.2019 Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Hoher Ergebnisbeitrag durch positive Kursentwicklung der beiden Beteiligungen M1 Kliniken AG und CR Capital Real Estate AG, MPH-Aktienkurs notiert deutlich unter NAV Die MPH Health Care AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 einen deutlichen Anstieg der Gesamteinnahmen auf 39,53 Mio. EUR (VJ: 34,24 Mio. EUR) sowie darauf aufbauend des EBIT auf 37,64 Mio. EUR (VJ: 32,29 Mio. EUR) erreicht. Dieses Ergebnis resultiert dabei vornehmlich aus der Kursentwicklung und den Dividendenausschüttungen der gehaltenen drei börsennotierten Beteiligungen M1 Kliniken AG, CR Capital Real Estate AG und HAEMATO AG, während die MPH Health Care AG als Beteiligungsgesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft fungiert. Nach den hohen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2018 war die Gesellschaft im ersten Quartal 2019 von einer rückläufigen Kursentwicklung der Beteiligungsgesellschaften geprägt, was zu einem negativen Periodenergebnis in Höhe von -5,64 geführt hatte. Zum Stichtag 31.03.2019 lag das Eigenkapital bei 263,49 Mio. EUR, was einem NAV je Aktie in Höhe von 6,25 EUR entspricht. Die mit Abstand größte Beteiligung der MPH Health Care AG ist die auf den Bereich der plastischen und ästhetischen Behandlungen spezialisierte M1 Kliniken AG (Beteiligungsquote: 69,1 %). Die Gesellschaft befindet sich derzeit in einer starken Expansionsphase und konnte in 2018 die Anzahl der Behandlungszentren auf 24 (VJ: 19) und gleichzeitig die Anzahl der medizinischen Behandlungen auf 190.000 (VJ: 150.000) ausbauen. Bis Ende 2020 sollen rund 50 Behandlungszentren, davon 20 im Ausland, betrieben werden. Parallel dazu soll der Bereich der ästhetischen Zahnbehandlungen über die Eröffnung von M1 Dental-Kliniken ausgebaut werden. Darüber hinaus soll der Vertrieb der eigene Kosmetikmarke 'M1 Select' stärker in den Fokus rücken. Auf dieser Basis sollte in den kommenden Jahren das zweistellige Umsatzwachstum, mit entsprechenden Ergebnissteigerungen, fortgesetzt werden. Die insbesondere im Bereich der Parallelimporte von Arzneimitteln tätige HAEMATO AG (Beteiligungsquote: 48,2 %) befindet sich nach einer Phase starken Umsatzwachstums in einer Phase, die von der Bereinigung margenschwächerer Produkte geprägt ist. Dies hatte in 2018 zu einer rückläufigen Umsatzentwicklung auf 274,12 Mio. EUR (VJ: 289,86 Mio. EUR) geführt, jedoch kletterte die bereinigte EBIT-Marge auf 2,4 % (VJ: 2,0 %), was den besten Wert der vergangene vier Jahre markierte. Die in 2019 eingeführte EU-Fälschungsschutzrichtlinie sowie das insgesamt reduzierte Produktportfolio dürften insbesondere in 2019 zu einem insgesamt niedrigeren Umsatzniveau führen. Erst in 2020 sollte die Rückkehr zum Umsatzwachstum erfolgen, mit einer dazugehörigen Verbesserung der Ergebnisentwicklung. Das Immobilienunternehmen CR Capital Real Estate AG, mit dem Schwerpunkt auf den Wohnungsneubau für Selbstnutzer in Berlin und Leipzig, war in der Lage, in 2018 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum zu erzielen. Für die kommenden Geschäftsjahre plant die Gesellschaft die Errichtung von jährlich etwa 30.000 qm. Im Fokus steht dabei die serielle und kostenoptimierte Fertigung von Wohnungen, wodurch 'bezahlbarer Wohnraum' angeboten werden kann. Die erwartete Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes in Leipzig sowie die bereits gewonnenen Projekte in Berlin sollten zu einem weiteren Umsatzanstieg führen. Wir haben die MPH Health Care AG über einen Sum-of-Parts-Ansatz bewertet, wobei wir separat ermittelte faire Werte der drei wichtigen Beteiligungen herangezogen haben. In Summe ergibt sich für die MPH Health Care AG ein fairer Wert in Höhe von 8,96 EUR (bisher: 8,35 EUR). Bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 3,80 EUR je MPH-Aktie vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18709.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 16.08.2019 (10:10 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 19.08.2019 (10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

