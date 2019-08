Die PNE-Gruppe baut ihr internationales Servicegeschäft weiter aus: An Land gezogen wurden Verträge für das Betriebsmanagement von Windparks in Frankreich, Schweden und Polen. Der weltweit aktive Windparkprojektierer will damit auch künftig sein Auslandsgeschäft forcieren. Heute außerdem in den News: Euroboden konkretisiert neues Anleiheemissionsvorhaben und Mogo Finance fuhr zuletzt mit neuen Halbjahresergebnissen ...

