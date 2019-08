Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der saisonbereinigte Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Juni deutlich gesunken, wozu alle Unterbilanzen beitrugen. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) sank der Überschuss auf 18 (Mai: 30) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Plus von 25 (27) Milliarden Euro und in der Dienstleistungsbilanz ein Überschuss von 3 (6) Milliarden. Der Saldo der Primäreinkommen war mit 4 (8) Milliarden Euro positiv, während das Defizit bei den Sekundäreinkommen auf 14 (10) Milliarden Euro zunahm.

Bei den Direktinvestitionen kam es in den zwölf Monaten bis Juni 2019 zu einem Nettomittelzufluss von 70 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Juni 2018 hatte sich ein Nettoabfluss von 183 Milliarden Euro ergeben. Über Portfolioinvestitionen kam es zu Nettoabflüssen von 16 (235) Milliarden Euro.

