Vaduz (ots/ikr) - Am Samstag, 24. August 2019, findet in Mauren ein Kurs für die Anwendung der Überdruckbelüftung bei Brandereignissen statt.



Die 23 angemeldeten Feuerwehrleute der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren des Landes lernen dabei, wie man bei Bränden in grossen Gebäuden und Tiefgaragen Überdruckbelüftungsgeräte, und vor allem den mobilen Grossluftventilator des Feuerwehrstützpunktes Vaduz, taktisch richtig einsetzt. Die Übungslektionen finden bei verschiedenen Gebäuden in Mauren statt.



Der Kurs wird von FW-Instruktor Josef Bachmann aus Vaduz geleitet.



Kontakt:



Amt für Bevölkerungsschutz

Josef Bachmann, FW-Instruktor

T +423 789 78 40



