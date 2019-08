(shareribs.com) Chicago 19.08.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag fester. Auf Sicht der Handelswoche stehen jedoch deutliche Kursverluste, da der USDA-Bericht bärischer ausfiel als erwartet. Dezember-Mais verbesserte sich um 9,75 Cents auf 3,8075 USD/Scheffel. In der letzten Woche rutschte Mais um fast neun Prozent nach unten, nachdem das USDA in einem Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...