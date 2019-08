BVB: Mission Titelgewinn erfolgreich gestartet

Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) ist mit einer bemerkenswerten Vorstellung in die Titelmission gestartet und auf Anhieb an die Bundesliga-Tabellenspitze gestürmt. Mit dem 5:1-Sieg über den FC Augsburg ließ das Team von Trainer Lucien Favre der Ankündigung, den Fußball-Serienmeister der vergangenen sieben Jahre aus München entthronen zu wollen, Taten folgen.

Kantersieg

Vor rund 80.000 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park in Dortmund sorgten Paco Alcácer (3./59. Minute), Jadon Sancho (51.), Marco Reus (57.) und Julian Brandt (82.) am Samstag für den Kantersieg. Damit setzten sich die Dortmunder gleich am ersten Spieltag um 2 Punkte vom FC Bayern ab.

