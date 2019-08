Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag nach Quartalszahlen von 49 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das schwache Branchenumfeld dürfte noch bis zum Jahresende andauern, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sollten die Transprtkosten des Chemikalienhändlers nachlassen./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2019 / 17:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-08-19/10:58

ISIN: DE000A1DAHH0