Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Immobiliengesellschaft habe ein gutes Mietwachstum ausgewiesen, doch sei der Gewinnzuwachs eher gedämpft ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus Sicht des Experten bleibt für Anleger die Aktie des Konkurrenten LEG die bessere Alternative./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 02:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2019 / 02:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-08-19/11:01

ISIN: LU0775917882