Die NordLB hat Telefonica nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 6 Euro fast halbiert. Die anhaltende Währungsschwäche in Südamerika überblende das operative Wachstum komplett, so dass er seine Schätzungen anpasse, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Besser entwickeln dürfte sich im zweiten Halbjahr der Heimatmarkt der Spanier. Kurzfristige Impulse für die auch charttechnisch unter Druck stehende Aktie erwartet Donie jedoch nicht./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 09:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2019 / 09:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-08-19/11:04

ISIN: ES0178430E18