Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Mit einem Kurs unter jenem zum Börsengang biete sich Anlegern derzeit eine günstige Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Recycling-Unternehmens, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sollten die Volumina und die Ergebnisse anziehen. Grund hierfür sei, dass das Werk in der Türkei wieder den Betrieb aufgenommen habe./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2019 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-08-19/11:09

ISIN: LU1704650164