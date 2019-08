Bonn (www.anleihencheck.de) - Die wenigen, am Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten hatten keinen größeren Einfluss auf das Geschehen an den Rentenmärkten, so die Analysten von Postbank Research.Selbst der deutliche fallende Index der Uni Michigan habe keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Stattdessen hätten sich die Marktteilnehmer auf die Anzeichen einer potenziellen Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China konzentriert. In der Folge hätten die Renditen leicht angezogen. Die 10-jährige Bundrendite sei um 2 Basispunkte auf -0,68% geklettert. Die Rendite entsprechender US-Treasuries habe sich leicht um 1 Basispunkt auf 1,54% erhöht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...