Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der amerikanische Mineralölkonzern Occidental Petroleum begibt eine zweijährige variabel verzinsliche US-Dollar-Anleihe (ISIN US674599CT04/ WKN A2R6FD) mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe besitze einen anfänglichen Kupon von 3,137%. Die Verzinsung erfolge zum 3-Monats US-Dollar Libor mit einem Aufschlag von 95 Basispunkten. Erstmals werde der Kupon am 02.11.2019 quartalsweise ausbezahlt. Die Anleihe werde am 08.02.2021 fällig und werde von S&P mit einem Rating von BBB versehen. ...

