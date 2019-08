Mercedes-Benz bringt seine Plug-in-Hybridantriebe der dritten Generation nun auch in die A- und B-Klasse. Der A 250 e und die A 250 e Limousine können ab sofort bestellt werden, der Verkauf des B 250 e startet in einigen Wochen. Die Markteinführung der neuen PHEV-Modelle erfolgt noch in diesem Jahr. "Bei den neuen Kompaktfahrzeugen mit EQ Power stehen die (elektrische) Fahrfreude und Alltagstauglichkeit ...

