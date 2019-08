Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall nach Halbjahreszahlen von 118 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf Konzernebene seien die Ergebnisse solide ausgefallen, wobei die Stärke im Rüstungsgeschäft den schwachen Automobilzuliefer-Bereich ausgeglichen habe, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Trend dürfte weiter anhalten. Weil diese Entwicklung zu Jahresbeginn noch nicht absehbar gewesen sei, überarbeitete der Experte seine Schätzungen./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2019 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-08-19/11:10

ISIN: DE0007030009