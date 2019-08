Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zooplus nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst James Letten zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie vom Wachstum und der Margenentwicklung beim Online-Händler für Heimtierbedarf enttäuscht. Zudem verfolge Zooplus eine zu kurzsichtige Marketingstrategie. Sowohl Online- als auch Offline-Wettbewerber seien erfindungsreicher, um die Kunden zu halten. Dass nun auch noch die Google-Verbindung wieder zurückgedreht werde, gebe kaum Zuversicht, dass das Unternehmen die Zahl der wiederkehrenden Kunden steigern und seine Profitabilität steigern könne./tav/ajx r bemängelte zudem die kurzsichtige /taHinter der Strategie des Unternehmens, aber auch hinter dem Wachtum Dies schrieb Analyst James Letten in einer am Montag vorliegenden Studie./tav Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

