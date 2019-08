Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" belassen. Im Kerngeschäft Dialyse schneide der Gesundheitskonzern weiterhin solide ab, schrieb Analyst Frank Morgan in einer am Montag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für den US-Markt, auf dem sich das Wachstum zuletzt noch beschleunigt habe./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 02:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2019 / 02:09 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-08-19/11:21

ISIN: DE0005785802