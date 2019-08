Vapiano sorgt für das nächste Börsenbeben, Stabilisierung mit einem Mal zunichtegemacht

Zum 1. Dezember 2018 übernahm Cornelius Everke den Vorstandsvorsitz bei der kriselnden Restaurantkette Vapiano (WKN: A0WMNK / ISIN: DE000A0WMNK9). Doch schon jetzt ist seine Zeit an der Unternehmensspitze vorbei. Zur Begründung führte Vapiano persönliche Gründe an. Marktteilnehmer reagierten mit Verärgerung.

Am Montag lag die Vapiano-Aktie trotz eines positiven Börsenumfeldes mit mehr als 10 Prozent im Minus. Und dies, nachdem der Kurs nun schon seit geraumer Zeit am Boden lag. Den Vorstandsvorsitz wird Vanessa Hall vorübergehend übernehmen. Allerdings ist es bei Vapiano mit einigen Veränderungen des Personals nicht getan. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren zu schnell gewachsen und hat sich dabei mächtig verhoben.

Den vollständigen Artikel lesen ...