Hamburg (ots) - Das Fortbildungsangebot der news aktuell Academy hält auch nach den Sommermonaten geballtes PR- und Marketingwissen für den Kommunikationsalltag bereit. Von September bis Dezember bietet die dpa-Tochter Webinare und zudem Seminare in verschiedenen deutschen Städten an. Das Angebot umfasst sowohl aktuelle Trendthemen als auch Grundwissen für die erfolgreiche Kommunikationsarbeit.



"Mit der Academy ermöglichen wir individuelle Weiterbildung und Kompetenzaustausch unabhängig von Standort und Wissensstand. Das positive Feedback auf unser Angebot hat gezeigt, dass die Nachfrage nach Know-how in der PR- und Marketingbranche ungebrochen ist", sagt Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academy. "Ich freue mich, dass wir auch im zweiten Halbjahr eine so fachkundige Auswahl an Speakern und Experten zusammenbringen können", so Marcus Heumann weiter.



Das Programm versammelt Fachexperten aus unterschiedlichen Bereichen und richtet sich an alle professionellen Kommunikatoren. Die Themen reichen von Grundwissen und Tools bis hin zu zukünftigen Trends in PR- und Marketing. Dabei spielen Praxisrelevanz und Umsetzbarkeit in den Berufsalltag eine wichtige Rolle, aber auch die Interaktion und der Austausch zwischen den Teilnehmern und Experten.



Ausgewählte Highlights und Themen des Programms:



Webinare



- Corporate Newsrooms: Wann, wie und für wen sinnvoll einsetzbar? Dirk Benninghoff, Chefredakteur der Kommunikationsagentur fischerAppelt



- Krisenmanagement in Social Media Social-Media- und PR-Expertin Nadja Amireh, Inhaberin der Agentur Wake up Communications



- Showtime! Erfolgreich pitchen: 10 Profi-Tipps für den

professionellen Auftritt bei Präsentationen Ulrike Hanky-Mehner, Inhaberin uhm Kommunikation



Seminare



- PR mit gutem Recht: Juristisches Basiswissen für die

professionelle Kommunikation Vera Walter, Rechtsreferentin bei news aktuell



- Kreativtechniken für PR und Unternehmenskommunikation Petra Sammer, Inhaberin pssst... petra sammer



- Wirkungsvolle Pressemitteilungen erstellen Dr. Beatrix Ta, Projektmanagerin in der Konzernkommunikation von news aktuell



Mehr Infos, eine vollständige Themenübersicht und die Möglichkeit zur Anmeldung: https://www.newsaktuell.de/academy/



Hamburg (ots) - Die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance bündeln ihre mediale

Kraft und Reichweite für eines der wichtigsten Themen der Gegenwart:

den Klimawandel und seine Folgen. Unter dem Claim "Packen wir's an!"

setzen die Audio Alliance, Gruner + Jahr, die Mediengruppe RTL, RTL

Radio Deutschland sowie die UFA und die Verlagsgruppe Random House

den gesamten September lang diverse Aspekte von Umwelt- und

Klimaschutz ganz oben auf die Agenda.



Von redaktionellen Fokusthemen über Green Issues und Sondersendungen

bis hin zu Social-Media-Initiativen und Podcasts will die Bertelsmann

Content Alliance Lesern, Nutzern, Zuhörern und Zuschauern das Thema

näherbringen und aufzeigen, wie alle einen Beitrag zum Umwelt- und

Klimaschutz leisten können. So startet die Mediengruppe RTL Mitte

September eine Themenwoche, in der sich die Sender und Plattformen

des Medienhauses umfassend den Themen Plastikmüllvermeidung und

Umweltschutz widmen. Der Verlag Gruner + Jahr lanciert im Laufe des

Septembers mehrere Magazine und Specials mit Schwerpunkt

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz in Print und Digital. UFA

berichtet in einer neuen Rubrik auf ihren Social-Media-Kanälen zum

Thema Green Production vor und hinter der Kamera. Die Verlagsgruppe

Random House launcht eine Website, die einen Überblick über die

vielfältigen Buch-Veröffentlichungen zum Themenkomplex Nachhaltigkeit

bietet und wird diese auf den Social-Media-Kanälen der Verlage

begleitend vorstellen. Auch in den Podcasts der Verlagsgruppe wird

das Thema aufgegriffen. Die Radiosender von RTL Radio Deutschland

informieren ausführlich über die Thematik und initiieren dazu

Programmaktionen. Zudem begleitet die Audio Alliance in einem Podcast

exklusiv auf AUDIO NOW einen Selbstversuch, plastikfrei zu leben.

Flankierend organisieren die Unternehmen der Bertelsmann Content

Alliance interne Aktionen wie gemeinsames Müllsammeln, Info-Vorträge

und Workshops zum Thema Müllvermeidung, Re- und Upcycling für die

Mitarbeiter*innen.



"Mit dem globalen Streik von Fridays For Future, dem World Clean Up

Day und dem UN Climate Action Summit steht der September weltweit im

Zeichen des Klimaschutzes. Mit den starken Marken und Medien der

Bertelsmann Content Alliance erreichen wir nahezu jeden Menschen in

Deutschland. Diese Reichweite setzen wir ein, um einer der großen

Aufgaben unserer Zeit maximale Aufmerksamkeit zu geben", sagt Julia

Jäkel, Vorsitzende des Boards der Bertelsmann Content Alliance.



Bertelsmann Content Alliance:



Die Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, die UFA, die

Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen

BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen

Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content

Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und

einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die

Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken

Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit

rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.



